«Большая семерка» готовит ограничение цен на российскую нефть с 5 декабря — FT
Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) на встрече 2 сентября планируют согласовать введение предельных цен на нефть из России с 5 декабря. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
Фото: pixabay.com
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Подробности
По словам собеседника агентства, ограничение цен на российские нефтепродукты планируется ввести с 5 февраля 2023 года.
Лимит цен на нефть из России будет введен в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российское топливо в рамках шестого пакета санкций.
Как отмечает издание, для достижения максимальной эффективности ограничения цен на нефть страны G7 ожидают присоединения Индии к принятому решению.
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«Ограничение цены гарантирует, что каждая страна может получить самую низкую возможную цену, и это хорошо для мира», — заявил координатор санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен.
Напомним
Вице-премьер Р Ф Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые будут вводить ограничения цен на российскую нефть.
Евросоюз ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. США запретили импорт нефти из России еще в марте.
«Минфин» писал о том, что, по данным The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам, страны G7 договорились о введении ограничения цен на российскую нефть. Это так называемый «потолок цен на российскую нефть».
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин