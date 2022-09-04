«Большая семерка» готовит ограничение цен на российскую нефть с 5 декабря — FT

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) на встрече 2 сентября планируют согласовать введение предельных цен на нефть из России с 5 декабря. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Фото: pixabay.com

2

►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

По словам собеседника агентства, ограничение цен на российские нефтепродукты планируется ввести с 5 февраля 2023 года.

Лимит цен на нефть из России будет введен в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российское топливо в рамках шестого пакета санкций.

Как отмечает издание, для достижения максимальной эффективности ограничения цен на нефть страны G7 ожидают присоединения Индии к принятому решению.

Читайте также: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию — The Economic Times

«Ограничение цены гарантирует, что каждая страна может получить самую низкую возможную цену, и это хорошо для мира», — заявил координатор санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен.

Напомним

Вице-премьер Р Ф Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые будут вводить ограничения цен на российскую нефть.

Евросоюз ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. США запретили импорт нефти из России еще в марте.

«Минфин» писал о том, что, по данным The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам, страны G7 договорились о введении ограничения цен на российскую нефть. Это так называемый «потолок цен на российскую нефть».

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин