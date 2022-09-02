Какие условия, такие и депозиты: особые предложения во время войны

В августе Альянс Банк запустил благотворительную инициативу с целью собрать как можно больше донатов на нужды ВСУ. Каждый раз, когда клиент открывал депозит «Переможний», банк донатил 1% годовых от суммы из собственной прибыли на ВСУ. С вас — депозит, от банка — донат. Команда банка афишировала это как новую финансовую привычку, которая под силу каждому банку. Ведь как каждый украинец после получения зарплаты донатит на армию, так и банк может поступать с каждым депозитным вкладом.

Уже прошел месяц как новая финансовая привычка от Альянс Банка уже работает, и полученный спрос на благотворительную инициативу мотивировал банк продлить депозит «Переможний» в течение всего сентября. Вы экономите, а за вас донатит банк за свой счет — разве не выгодное предложение? Условия депозита «Переможний» доступны в течение всего сентября:

Процентная ставка до 20% годовых в гривне;

Срок вклада — от 1 до 12 месяцев;

Минимальная сумма вклада — 5000 гривен;

Выплаты процентов по вашему выбору — ежемесячно или в конце срока;

1% из прибыли банка — на ВСУ.

Кроме предложений для достижения общих целей (читайте — Победы), банки продолжают адаптироваться к рыночным реалиям и изменяют обычные условия депозитных вкладов на актуальные.

Одно из таких предложений — это «Держим курс для победы», в котором Альянс Банк зафиксировал курс 36,93 грн за доллар с последующим размещением на депозитный счет. Поэтому для клиентов банка все еще доступен тот же курс доллара, которого уже не встретишь в обменниках Украины.

Кроме очевидной разницы курсов, клиенты получают также следующие выгоды:

дополнительно до 2,75% годовых по депозиту,

надежная защита сбережений в валюте сроком от 3 до 18 месяцев,

полное гарантирование депозита от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно постановлению НБУ актуальный месячный лимит покупки валюты в эквиваленте составляет 50 000 гривен в календарный месяц.

Следует помнить, что депозиты — это надежное хранение ваших сбережений в бурное время и пассивный доход.

Источник: МинФин