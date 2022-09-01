Нафтогаз стал крупнейшим должником Оператора ГТС с долгом на 18,7 миллиардов

Долг ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», входящая в группу Нафтогаза, перед «Оператором ГТС Украины» за транспортировку природного газа составляет 18,7 млрд грн, еще 12 млрд грн задолжали операторы газораспределительных сетей (ГРМ). Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Фото: dzerkalo.media

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Также отмечается, что негативное влияние на финансовое состояние Оператора ГТС оказывает соглашение по возмещению дохода АО «Укртрансгаз». По этому соглашению Оператором ГТС уже уплачено около 38 млрд грн и ежемесячно продолжаются авансовые платежи в размере около 1,4 млрд грн в пользу компании «Нафтогаз», несмотря на негативную оценку такого соглашения со стороны наблюдательного совета АО «Магистральные газопроводы Украины», которому принадлежит Оператор ГТС.

Кроме того, манипулирование данными системы суточной балансировки во время военного положения привели к дополнительным потерям Оператора ГТС, которые оцениваются в около 3 млрд грн, отмечает ВСК.

При этом ВСК констатирует неудовлетворительное выполнение инвестиционной программы Оператора ГТС, выполненной в 2020 году на 37%, а в 2021 году — лишь на около 30%.

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С учетом этого ВСК обратится к правительству о необходимости принять решение о приостановлении соглашения между ОГТСУ и АО «Укртрансгаз» о возмещении корректировки необходимого дохода.

Кроме этого, ВСК решила обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по вопросам соблюдения ООО ОГТСУ лицензионных условий и требований нормативно-правовых актов.

А также ВСК обратится в Государственной аудиторской службы относительно необходимости в пределах своих полномочий срочно проверить деятельность ООО ОГТСУ, в частности, имеющихся рисков формирования разрыва ликвидности и дать оценку платежеспособности компании.

Источник: МинФин