Главное за четверг: прогноз курса валют, проблемы Привата и изменения правил пребывания украинских беженцев

Евро по 50 грн, доллар — по 48 грн: каким будет курс гривны этой осенью

Украина уже больше полугода отстаивает свою независимость в войне с Россией. За это время гривна девальвировала на 25% — до уровней официального курса в 36,5686 гривен за доллар, а на наличном рынке американскую валюту продают в пределах 41 гривны, а то и выше.

С 1 сентября Европа меняет правила пребывания наших беженцев: что требуют

В ряде стран украинских беженцев ждут изменения правил пребывания, в частности, придется переоформить документы для статуса временной защиты.

С начала года в госбюджет поступило 482,8 миллиардов

В январе — августе текущего года поступления (сальдо) в сводный бюджет по контролируемым налоговой службой платежам составляют 726 млрд грн. Это на 88,6 млрд грн, или на 13,9% больше, чем в январе — августе 2021 года.

У Приватбанка проблемы с выдачей наличных долларов: в сентябре банк нарастит объемы завоза валютной банкноты

У Приватбанка возникли проблемы с наличной долларовой банкнотой. Об этом пишут клиенты банка в отзывах на «Минфине», которым не удается снять в кассах свои валютные сбережения в разных украинских городах, а также получить денежные переводы.

Доллар по 50 гривен, а инфляция 30,6% — прогноз Минэкономики

В правительстве ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%. Такие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, сообщили источники в Кабинете министров.

Прогноз курса валют на осень. Реакция рынков на выступление главы ФРС. Насколько все плохо (видео)

В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы из комментариев под прошлыми видео: Прогноз курса валют на осень 2022 года. Чего ждать от доллара и евро? Реакция рынков на выступление главы ФРС. Насколько все плохо? Прогноз курса доллара и евро на период с 1 по 7 сентября.

Укрпочта начала продажу благотворительных марок с Псом Патроном (фото, опрос)

Укрпочта 1 сентября презентовала шестой почтовый выпуск военного времени, посвященный псу-разминировщику Патрону. Об этом написал глава Укрпочты Игорь Смелянский.

Источник: МинФин