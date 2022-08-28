Финансы

Трастовой фонд для восстановления Украины может заработать в середине 2023 года

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 28 августа, 2022
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Трастовый фонд для восстановления Украины под эгидой Всемирного банка может заработать в середине 2023 года. Об этом заявила заместитель министра инфраструктуры по европейской интеграции Анна Юрченко во время презентации Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, передает Интерфак-Украина.

Фото: pixabay.com

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Чиновник напомнила, что основными донорами выдвинута идея создания трастового фонда.

«Это очень хорошая идея, ведь в таком случае реализация проектов будет исключительно по лучшим европейским практикам, в части закупок, контрактов, организации процессов и т. д. Все проекты будут находиться на платформе (Регистре поврежденного и уничтоженного имущества). По предварительным договоренностям доноров правительства Украины этот трастовый фонд может заработать уже с середины следующего года», — сообщила Юрченко.

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Подготовка

Она добавила, что за это время основная задача — «убрать узкие места». В частности, усовершенствовать систему Prozorro, обновить нормативную базу и строительные нормы, подготовить специалистов.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 28 августа, 2022
0 0 1 минута чтения
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