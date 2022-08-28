Моряки смогут выезжать из Украины, но есть одно «но»

Морякам разрешили покидать территорию Украины, но только по согласованию с территориальным центром комплектования. Правительство приняло соответствующее решение на сегодняшнем заседании. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Фото: usm.media

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Кто сможет выехать

Члены морских экипажей и речных судов, которые продолжают работать.

Студенты, которые должны пройти практику на судне.

«Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет», — подчеркнул премьер.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что ФОПам и наемным работникам разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога в 200 тысяч гривен, но только на 7 дней.

После полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский объявил о мобилизации. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин