Польский акционер из-за войны передумал продавать Идея Банк

Польский Getin Holding отказался от продажи львовского АО «Идея Банк» из-за войны. Об этом говорится в отчетности компании, передает Лига.Финансы.

Фото: zahid.espreso.tv

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«В связи с текущей геополитической ситуацией в Украине… план продажи банка был отменен, а активы и обязательства украинских компаний больше не считаются предназначенными для продажи», — говорится в сообщении.

За последние шесть месяцев группа Getin списала 230,6 млн злотых (1,9 млрд грн) из-за обесценивания украинских активов. Кроме банка, к ним относится киевская финансовая компания ООО «Нью Финанс Сервис».

Сейчас в Украине работает 67 отделений Идея Банка, что составляет около 87% его сети. Банк постепенно возобновляет кредитную деятельность там, где это возможно.

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Банк пытались продать два раза

Getin Holding дважды пытался продать Идея Банк, и оба раза сделка срывалась.

В декабре 2019 года холдинг подписал соглашение с группой Dragon Capital. Цена покупки должна была составлять около 1,368 млрд грн. В июне 2020 года сделка сорвалась.

В ноябре 2021 года Getin Holding нашел нового покупателя, подписав соглашение с ПУМБ, но завершить его не удалось из-за начала войны.

Источник: МинФин