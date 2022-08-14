Wizz Air выделил еще 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев

Венгерский лоукостер WizzAir предлагает украинцам новую порцию 100 тысяч бесплатных билетов по Европе. Об этом сообщает VisitUkraine.today.

Фото: sostav.ua

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Когда можно будет воспользоваться билетами

С 15 сентября по 8 декабря украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19.

Доступные направления будут включать полеты из/в Европу, Соединенное Королевство и Грузию.

Несмотря на то, что билеты бесплатные, система попросит пассажиров ввести данные банковской карты — таков алгоритм системы электронного бронирования, никакие средства сниматься не будут.

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Поиск билетов

Поиск билетов доступен по ссылке, но не забудьте ввести номер паспорта, чтобы увидеть бесплатные предложения для украинцев. Теперь бронирование можно осуществить только на сайте WizzAir.

Также компания будет проверять ваши документы до посадки, поэтому советует прибывать в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета.

Источник: МинФин