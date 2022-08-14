Турция хвастается торговым бумом с Россией, игнорируя призывы к санкциям — Bloomberg

Турецкие чиновники открыто хвастаются резким ростом торговых оборотов с Россией несмотря на санкции Запада против РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: censor.net

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Министр транспорта Адиль Караисмаилоглу в Твиттере отметил рост торговли автомобилями с Россией на 58% за первые четыре месяца года, что свидетельствует о растущей логистической мощи Турции.

Это всего лишь один пример более масштабного всплеска турецкого экспорта в Россию, который, по данным государственной службы статистики ТуркСтат, в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в$ 2,91 млрд.

«Это расстроит союзников Турции по НАТО в США и Европе, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций», — отмечает Bloomberg.

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Турция не ввела санкции против России и пытается сбалансировать свои отношения как с Москвой, так и с Киевом. Страна снабжает Украину вооруженными дронами, одновременно поощряя российские инвестиции.

Источник: МинФин