Казахстан начнет продажу нефти через Азербайджан в обход России — Reuters

С сентября Казахстан будет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана, поскольку страна ищет альтернативы маршруту, который Россия угрожала закрыть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, которые знакомы с этим вопросом.

Фото: lada.kz

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Экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок, или примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки.

В течение 20 лет они поставлялись по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российский черноморский порт Новороссийск, обеспечивающий выход на мировой рынок.

В июле российский суд пригрозил закрыть КТК, в результате чего правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности заключили контракты с другими торговыми точками.

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Источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что казахстанская государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» (КМГ) ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому доставляется нефть, в турецкий средиземноморский порт Джейхан.

Объем чуть более 30 000 баррелей в сутки является ничтожным по сравнению с обычными 1,3−1,4 миллиона баррелей в сутки, которые проходят через трубопровод КТК.

Контракт

Окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) начнутся через месяц, сказал источник.

По словам двух источников, еще 3,5 миллиона тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса.

В сочетании с потоками BTC объем будет равняться чуть более 100 000 баррелей в сутки, или 8% потоков CPC.

Источник: МинФин