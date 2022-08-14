Агентства S&P и Fitch понизили рейтинг Украины в иностранной валюте

Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до выборочного дефолта и ограниченного дефолта, поскольку считают реструктуризацию долга страны проблемной. Об этом сообщает Reuters.

Фото: pixabay.com

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Подробности

S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до «SD/SD» с «CC/C».

«Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту», — говорится в сообщении S&P.

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Fitch понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте до «RD» с «C», поскольку считает отсрочку выплаты долга завершением обмена проблемного долга.

S&P также заявило, что макроэкономический и фискальный стресс, вызванный вторжением России в Украину, может ослабить способность правительства Украины оставаться в текущих своих долговых обязательствах в национальной валюте. Поэтому агентство понизило рейтинг Украины в национальной валюте до CCC+/C с B-/B.

Напомним

Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне ССС+, несмотря на понижение рейтинга Украины до СС, прогноз остается отрицательным.

Ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC до C (преддефолтный).

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин