Укрзализныця в этом году ожидает несколько сотен миллионов убытков

Укрзализныця ожидает несколько сотен миллионов убытков по итогам 2022 года. Об этом сообщил член правления компании Евгений Лященко на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Фото: chas.cv.ua

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«В прошлом году у нас была прибыль 465 млн грн, в этом году также были планы прибыли, но сейчас мы в убытке… В этом году мы будем в убытках, но в контролируемых, которые будут покрываться государством, что касается восстановления инфраструктуры и пассажироперевозки», — сказал он.

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Напомним

По итогам 2021 года Укрзализныця получила около 460 млн грн чистой прибыли против почти 11,9 млрд грн чистого убытка в 2020 году. До полномасштабного российского вторжения ожидалось, что чистая прибыль компании в этом году может составить 1,7 млрд грн.

Источник: МинФин