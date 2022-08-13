Новый заем для Украины в $5 миллиардов от МВФ успокоит других кредиторов

Получение нового кредита в размере 5 млрд от МВФ поможет убедить других кредиторов Украины в том, что макроэкономическая ситуация в стране находится под контролем. Об этом заявил главный экономический советник президента Украины Олег Устенко в интервью Reuters.

Фото: pixabay.com

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По его словам, новое финансирование от Международного валютного фонда примерно на 18 месяцев может послужить хорошим началом для предоставления более крупного пакета помощи в размере $15−20 млрд, чтобы помочь Украине пережить экономический кризис, вызванный вторжением России.

Запрос в МВФ

Устенко также сказал, что украинские официальные лица уже связались с мировым кредитором по поводу запроса на новые заем. В МВФ пока это никак не комментируют.

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Напомним

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина сейчас ведет активные переговоры с МВФ о предоставлении новой финансовой помощи. Украина рассчитывает получить около $20 млрд.

Новый план помощи будет разрабатываться на основе пакета финансирования, согласованного в 2015 году после вторжения России в Крым, который включал $17,5 млрд финансирования МВФ, но помог привлечь общее финансирование в $40 млрд.

Источник: МинФин