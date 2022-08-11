ЕС скоординировал доставку в Украину помощи на 425 млн евро
Евросоюз скоординировал доставку Украине более 60 тыс. тонн пособия общей стоимостью 425 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Фото: pixabay.com
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Через механизм гражданской защиты ЕС было доставлено 66 224 тонн помощи в натуральной форме из 30 стран.
Что включает помощь
- 180 машин скорой помощи,
- 125 пожарных автомобилей,
- 300 электрогенераторов,
- 35 единиц тяжелой техники,
- 4 понтонных моста.
Для поддержки этой операции в Польше, Румынии и Словакии созданы логистические центры, откуда помощь поступает непосредственно в Украину.
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«Оказывая экстренную помощь, мы можем по крайней мере снизить огромное давление на системы реагирования на чрезвычайные ситуации Украины. Сегодня мы достигли важной вехи — более 60 тыс. тонн помощи в натуральной форме, скоординированной через Механизм гражданской защиты ЕС, прибыло в Украину», — заявил комиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.
Источник: МинФин