ЕС скоординировал доставку в Украину помощи на 425 млн евро

Евросоюз скоординировал доставку Украине более 60 тыс. тонн пособия общей стоимостью 425 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Фото: pixabay.com

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Через механизм гражданской защиты ЕС было доставлено 66 224 тонн помощи в натуральной форме из 30 стран.

Что включает помощь

180 машин скорой помощи,

125 пожарных автомобилей,

300 электрогенераторов,

35 единиц тяжелой техники,

4 понтонных моста.

Для поддержки этой операции в Польше, Румынии и Словакии созданы логистические центры, откуда помощь поступает непосредственно в Украину.

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«Оказывая экстренную помощь, мы можем по крайней мере снизить огромное давление на системы реагирования на чрезвычайные ситуации Украины. Сегодня мы достигли важной вехи — более 60 тыс. тонн помощи в натуральной форме, скоординированной через Механизм гражданской защиты ЕС, прибыло в Украину», — заявил комиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Источник: МинФин