Доходы России от экспорта нефти в июле снизились на $2 миллиарда

На фоне уменьшения объемов поставок и более низких цен доходы РФ от экспорта нефти снизились на $2 млрд, с 21 млрд до 19 млрд долларов. Об этом говорится в августовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает отраслевое издание enkorr.

Фото: pixabay.com

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Уменьшение экспорта

Отмечается, что российский экспорт нефти в июле сократился на 115 тыс. баррелей в сутки (б/д) до 7,4 млн б/д.

В частности, экспорт нефти из России в США, страны Евросоюза, Великобритании, Японии и Южной Кореи сократился на 2,2 млн б/д с начала боевых действий в Украине, однако две трети этих объемов уже перенаправлены на другие рынки. Среди направлений поставок российской нефти МЭА называет Индию, Китай и Турцию.

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В июле объем добычи нефти в России был всего на 310 тыс. б/д ниже уровня производства, который наблюдался до начала полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, а объем экспорта — ниже на 580 тыс. б/д от того уровня.

Что будет дальше

Агентство предполагает, что после вступления эмбарго Евросоюза в силу на импорт российской нефти ее поставки на мировой рынок могут сократиться сильнее. По оценке МЭА, России придется найти новые рынки для 1 млн б/д нефтепродуктов и 1,3 млн б/д нефти.

Источник: МинФин