Disney порадовала инвесторов сильным отчётом

Американский гигант развлекательной индустрии Walt Disney опубликовал свои показатели за третий финансовый квартал (апрель-июнь 2022-го). Сразу после этого его котировки прибавили 10,9%, достигнув $120,1 за акцию. Аналитики LBLV расскажут о том, что так понравилось рыночным игрокам в отчётности компании и каковы её перспективы в текущем году.

Фото: LBLV

О чём говорят цифры?

Объем средств, вырученных Disney за минувший финквартал, составил $21,5 миллиарда (рост на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Эксперты ожидали, что этот показатель будет равен $21 миллиарду. Операционная прибыль фирмы увеличилась на 50% год к году, до $3,6 миллиарда, а чистая прибыль — на 53%, до $1,4 миллиарда. Прибыль Disney на единичную акцию составила $1,09, превысив ожидавшиеся аналитиками $0,98, а ее свободный денежный поток просел на 65%, до $187 миллионов.

Рост выручки зафиксирован во всех подразделениях Disney. Сегмент, занимающийся тематическими парками развлечений, сообщил о росте этого показателя на 74%, до $7,4 миллиарда. В то же время его операционная прибыль достигла $2,2 миллиарда против прошлогодних $356 миллионов.

По словам финдиректора Disney, спрос на развлекательные парки сильно увеличился. Она заявила, что при ухудшении ситуации в экономике компания может ввести систему брони, повысив количество посетителей в определенные дни, но сейчас уровень спроса выше числа доступных мест.

Что касается стримингового сегмента, за апрель-июнь число подписчиков Disney+ увеличилось на 14,4 миллиона, составив 152,1 миллиона человек (подъем на 31% год к году). Квартальный рост этого показателя тоже превзошел аналитические прогнозы, говорившие о 10 миллионах. В то же время число подписчиков на ESPN+ и Hulu увеличилось на 53% и 8%, до 22,8 миллиона и 46,2 миллиона соответственно. Совокупная аудитория стриминговых сервисов Disney по итогам квартала достигла 221,1 миллиона, как сообщают в LBLV.

Перспективы развития Disney+

В начале декабря 2022-го основной стриминговый сервис корпорации получит поддержку рекламных интеграций в Соединенных Штатах. В результате стоимость месячной подписки без рекламы увеличится на $3, до $10,99. Старая цена подписки в $7,99 будет доступна тем, кто готов смотреть рекламные блоки.

Важным фактором развития стримингового подразделения Disney остается способность компании регулярно добавлять в нее новый контент, который будет удерживать зрителей. По словам ее финдиректора, Disney несколько сократила оценочный размер своих затрат на производство нового контента в текущем фингоду (с $32 миллиардов до $30 миллиардов).

В конце 2020-го корпорация заявила, что намерена к 2024-му нарастить размер аудитории Disney+ до 230−260 миллионов. В новой отчетности эти границы были снижены до 215−245 миллионов.

Дмитрий Ермаков, финансовый аналитик LBLV.

Источник: МинФин