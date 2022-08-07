Укрзализныця запустила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay

В официальном чат-боте Укрзализныци в Apple Messages стала доступна оплата билетов с помощью Apple Pay. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Укрзализныця

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После оплаты билет можно добавить в кошелек Apple Passkit, кроме того, в Apple Messages доступен онлайн-чат со службой поддержки. В настоящее время чат-бот Укрзализныци насчитывает более 264 тысяч зарегистрированных пользователей.

Для запуска Apple Messages необходимо нажать иконку «Сообщения» на сайте Укрзализныци. Мгновенно откроется диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay или общение с оператором службы поддержки.

Apple Messages доступен для пользователей и бизнесов во всем мире на 1,65 млрд устройств Apple и интегрирован с приложением «Сообщения», а также нативными функциями и сервисами iOS.

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Проект реализован на базе технологии Corezoid Process Engine совместно с технологическим партнером Укрзализныци — компанией Middleware (США) при поддержке Visa.

Напомним

Укрзализныця запустила свой первый чат-бот в Viber и Telegram в январе 2021 года, а в конце прошлого года чат-бот стал доступным в Facebook Messenger и Apple Messages.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин