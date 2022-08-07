Страны ЕС окончательно утвердили план экономии 15% газа

Совет Европейского Союза в пятницу окончательно утвердил план экономии газа. Об этом сообщается на сайте Совета Е С, пишет Лига.

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Уменьшение потребления

Страны ЕС обязуются уменьшить потребление на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению с их средним потреблением за тот же период в 2016—2021 годах.

Цель плана — сэкономить достаточно газа на зиму, чтобы подготовиться к возможным сбоям в поставках из России, использующей энергоносители как оружие.

Меры экономии любая страна может выбирать сама. Кто может отказаться или сократить использование газа в производстве электроэнергии, кто — установить лимиты на температуру отопления и кондиционирования воздуха или побуждать население и промышленность к экономии иным образом.

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План добровольный, но у Совета Е С будут полномочиями объявить состояние «союзной тревоги» — тогда сокращение потребления газа станет обязательным.

Условием введения такого состояния может быть существенный риск значительного дефицита газа, высокий спрос на газ или объявление «тревоги» на национальном уровне пятью странами ЕС.

Но даже в таком случае будут исключения — например, для стран, не подключенных к газовым сетям других государств-членов. То же касается стран, чьи электросети не синхронизированы с европейской энергосистемой и производят электроэнергию преимущественно из газа.

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Регламент будет действовать в течение одного года. В зависимости от развития ситуации с газом его могут продолжить.

Источник: МинФин