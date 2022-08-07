Потребление газа в Украине из-за войны сократилось на 40%

После полномасштабной российской агрессии использование природного газа в Украине сократилось на 40%. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Фото: censor.net

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По его словам, подобная динамика может повлиять на пересмотр правительством плана по заполнению газохранилищ на этот отопительный сезон. Напомним, что «Нафтогаз» обязан увеличить запас газа с нынешних в 12 млрд кубометров до 19 млрд кубометров.

«Нафтогаз» намерен привлечь около 2,7 млрд кубометров газа и дополнительно закупить 1,8 млрд кубометров на внутреннем рынке. В результате роста мировых цен на газ, общий дефицит средств группы для подготовки к отопительному сезону может составить 219 млрд грн.

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Как еще могут использовать газ

Галущенко отметил, что в этом году часть газа может использоваться не только для постоянного потребления, но и для производства электроэнергии. Такая ситуация достаточно вероятно, поскольку после вражеских обстрелов могут возникнуть логистические проблемы с доставкой угля на теплогенерирующие предприятия.

Планы по накоплению газа и угля, добавил министр, рассчитаны на критические сценарии, чтобы при сложных обстоятельствах обеспечить энергоснабжение для населения.

Источник: МинФин