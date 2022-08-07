Аренда госимущества: за первое полугодие заключили договоров почти на 4 миллиона

Фонд государственного имущества в первом полугодии обеспечил заключение договоров аренды государственного недвижимого имущества на 3,9 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Фото: lexinform.com.ua

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Новые договора аренды

По данным Фонда, в первом полугодии было прекращено действие договоров об аренде государственного недвижимого имущества на сумму 3,8 млн гривен. В то же время новые договоры составили 3,9 млн гривен.

«Сохранить привлекательность аренды государственного имущества удалось, в том числе благодаря правительственному постановлению. Оно упростило и ускорило процедуры аренды и предоставила льготные условия для арендаторов на период военного положения», — отметила и.о. главы ФГИУ Ольга Батова.

В ФГИ напомнили, что до конца текущего года полностью освобождаются от арендной платы объекты, расположенные в зонах боевых действий. В областях, пострадавших от войны, арендаторов госимущества освободили от оплаты аренды до 30 сентября. А до 30 мая за аренду не платили в регионах, где была угроза боевых действий.

Кроме того, льготы получили релоцированные предприятия. Бизнесу, который перевозит свои мощности в безопасные регионы, предоставили возможность платить 1 грн за 1 м² в течение первых шести месяцев аренды госимущества.

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Источник: МинФин