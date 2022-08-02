Египет продолжит покупать украинскую пшеницу

Информация о расторжении Египтом контракта с Украиной на поставку 240 000 тонн пшеницы не соответствует действительности. Об этом сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Михаил Непран в эфире Hromadske, пишет «Интерфакс-Украина» .

Фото: eurointegration.com.ua

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Что известно о контракте

Контракт между Украиной и Египтом будет перезаключен из-за отсутствия в нем положений о действиях сторон в случае наступления форсмажорных обстоятельств, которыми стала блокада россиянами украинских морпортов, отметил Непран.

По его словам, украинская сторона из-за блокады портов не могла выполнить контракт своевременно, а в соглашении не был предусмотрен пункт о существовании форсмажера. В результате Украина и Египет приняли решение закрыть этот контракт с невыполнимыми условиями и заключить новое соглашение, по которому и будет осуществлена закупка пшеницы.

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Египетская сторона официально заверила, что она ни в коем случае не отказывается от сотрудничества с Украиной, сообщил Непран со ссылкой на посла Украины в Египте.

Он также отметил, что украинские зернотрейдеры с экономической точки зрения выиграют. Контракт на поставку 240 000 тонн пшеницы был подписан в конце 2021 года, а поставки должны были состояться в марте-апреле этого года. За это время стоимость зерновых существенно изменилась, что будет отражено в новом контракте, добавил представитель ТПП.

Предыстория

В мае сообщалось, что около 300 тысяч тонн украинской пшеницы, закупленной Каиром, застряли в Украине. В частности, речь шла о том, что один груз застрял в порту, а еще четыре не успели загрузить до начала боевых действий в Украине.

28 июля агентство Reuters сообщило об отказе Египта от контракта на покупку 240 тысяч тонн пшеницы из Украины, подписанного еще до полномасштабного российского вторжения. Аналитики агентства уточнили, что эта страна может закупить необходимую ей пшеницу в РФ.

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Украина и РФ обеспечивали более 80% импорта арабской республики за пять лет. Египет часто покупает пшеницу в Румынии.

В нынешнем сезоне на эту страну приходится более 40% тендерных закупок. Каир также заказал один груз с агропродукцией из Франции. На правительство Египта приходится около 40% закупок пшеницы в стране, остальные закупаются частным сектором.

Источник: МинФин