Авторынок в Украине: Спрос на новые авто вырос почти на 26%. Бестселлером месяца стал Chery Tiggo 4

За прошедший месяц украинцы приобрели и зарегистрировали 3648 новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

Фото: ukrautoprom.com.ua

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Как изменился авторынок

По сравнению с июнем спрос на новые авто в Украине вырос почти на 26%. Однако, по отношению к июлю 2021 года, динамика регистраций новых машин остается отрицательной (-63%).

Самые популярные авто

Самой популярной маркой месяца стала Toyota. В июле свои первые регистрационные номера получили 596 машин этой японской марки. От своего результата годичной давности Toyota отстала на 61%.

Второй результат у Volkswagen — 316 шт. Однако до прошлогоднего объема реализаций, когда эта марка занимала лишь шестую строчку июльского рейтинга, еще далеко падение составляет 30 процентов.

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На третьем месте китайская Chery — 300 регистраций, что на 27% меньше, чем годом ранее, но в то же время Chery поднялась на пять ступенек в рейтинге месяца.

Renault заняла четвертую позицию с показателем 260 автомобилей (-80%).

Замыкает пятерку лидеров Skoda — 207 шт. (-67%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Chery Tiggo 4, на котором свой выбор остановили 239 покупателей.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Автоновости

Источник: МинФин