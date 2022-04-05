НБУ отменил ограничения на некоторые валютные операции

Сегодня Национальный банк Украины ослабил ряд ограничений на операции в иностранной валюте. Об этом идет речь в сообщении регулятора.

фото: twitter.com

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Два важных обновления:

1. Учитывая запросы от волонтеров и банков, было принято решение разрешить физическим лицам переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ).

К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

2. Временно сократили граничные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней. Это необходимо, чтобы предотвратить выведение капитала за границу и предотвратить возникновение макроэкономических дисбалансов.

Новые требования будут применяться к операциям резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022 года.

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Какие еще произошли изменения

Также Нацбанк предоставил возможность осуществлять перевод иностранной валюты для выплаты пенсий гражданам Украины, которые выехали на постоянное место жительства за границу (кроме переводов в Россию и Беларусь).

Источник: МинФин