Оборот валюты сократился примерно в 5 раз — НБУ

Оборот на валютном рынке с начала полномасштабного вторжения России сократился с $500−700 млн до $100−200 млн. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин в ходе круглого стола, организованного Finclub.

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По словам Лупина, 75% общего спроса на валюту составляют операции с картами, связанные со снятием валюты беженцами с гривневых карт за рубежом. Остальные 25% спроса на валюту — это клиентский спрос на критические сферы, в частности покупка оружия и горючего.

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Источник: МинФин