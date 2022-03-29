Украинский Альфа-Банк начал предлагать короткие депозиты от недели до месяца под 10-11%

Украинский Альфа-Банк начал предлагать клиентам «короткие» депозиты от недели до месяца под 10−11% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Депозит назвали «Мобильный» и он предлагает быстрый доход:

на 7 дней под 10% годовых

на 14 дней под 10,5% годовых

на 29 дней под 11% годовых

В то же время, кредитные лимиты, которые предоставляли клиентам до войны, пока не вернули.

Что происходит с Альфа-Банком в Украине

Украинская дочь российского Альфа-Банка не попала под санкции, наложенные на Западе на материнскую компанию после нападения России на нашу страну. Украинский Альфа-Банк был признан отдельным юридическим лицом.

В то же время Нацбанк Украины лишил права голоса почти всех российских акционеров — Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузмичева и Петра Авена. Они были признаны лицами, обладающими небезупречной репутацией.

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Также в Нацбанке сообщили, что после войны регулятор потребует, чтобы эти лица продали свои доли.

В руководстве украинского Альфа-Банка подчеркивали, что санкции, наложенные на акционеров и их отстранение от управления, не влияет на работу банка.

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин