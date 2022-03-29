Финансы

Главное за вторник: работа валютного межбанка во время войны, monobank резко снизил ставки по депозитам

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

Как работает валютный межбанк во время войны

«Минфин» выяснял, как изменился валютный межбанк спустя месяц после начала военных действий.

И как отразились на операциях сокращение деятельности компаний и оккупация части территории Украины.

Ущерб от российского вторжения превышает $1 триллион, а падение ВВП 35% — Шмыгаль

Из-за нападения России наша страна уже потеряла более $1 триллиона. Падение ВВП составляет 35%.

«Минус» 6% годовых. monobank резко снизил ставки по депозитам

monobank резко снизил ставки по депозитам граждан. Доходность годовых вкладов в гривне упала с 11% до 5% годовых.

Мошенничество с криптовалютой: 4 новые схемы, которые появились во время войны

Война в Украине спровоцировала рост интереса к криптовалюте. Этим не преминули воспользоваться мошенники. Теперь они не только активнее расставляют ловушки на доверчивых и жадных инвесторов, но и изобретают новые схемы заработка на них. «Минфин» собрал наиболее актуальные варианты, которые активно обсуждаются среди криптоактивистов.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

На Київщині вводять комендантську годину

48 минут ago

У Миколаєві з’явилася Маріупольська вулиця замість Московської

3 часа ago

Захисник Зміїного і автор легендарної фрази про російський корабель повернувся додому

5 часов ago

Зеленский: Цель российских захватчиков – не оставить от Украины ничего живого

5 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button