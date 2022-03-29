Главное за вторник: работа валютного межбанка во время войны, monobank резко снизил ставки по депозитам

Как работает валютный межбанк во время войны

«Минфин» выяснял, как изменился валютный межбанк спустя месяц после начала военных действий.

И как отразились на операциях сокращение деятельности компаний и оккупация части территории Украины.

Ущерб от российского вторжения превышает $1 триллион, а падение ВВП 35% — Шмыгаль

Из-за нападения России наша страна уже потеряла более $1 триллиона. Падение ВВП составляет 35%.

«Минус» 6% годовых. monobank резко снизил ставки по депозитам

monobank резко снизил ставки по депозитам граждан. Доходность годовых вкладов в гривне упала с 11% до 5% годовых.

Мошенничество с криптовалютой: 4 новые схемы, которые появились во время войны

Война в Украине спровоцировала рост интереса к криптовалюте. Этим не преминули воспользоваться мошенники. Теперь они не только активнее расставляют ловушки на доверчивых и жадных инвесторов, но и изобретают новые схемы заработка на них. «Минфин» собрал наиболее актуальные варианты, которые активно обсуждаются среди криптоактивистов.

Источник: МинФин