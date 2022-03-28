Финансы

Правительство разрешило направить 6 миллиардов образовательных субвенций в поддержку громад

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 28 марта, 2022
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26 марта Кабмин разрешил местным властям использовать образовательные субвенции в поддержку гражданского населения в условиях военного положения. Такое решение было принято для недопущения финансовых нарушений и поддержки общин Украины в условиях военного положения, сообщается на сайте правительства.

Фото: pedrada.com.ua

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По информации Государственной казначейской службы Украины, на 1 января на счетах местных бюджетов было аккумулировано 5,6 млрд грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции, и 204 млн грн субвенции на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями.

В то же время, по состоянию на 1 февраля в местных бюджетах остатки образовательной субвенции уже составляли 7 млрд грн, а субвенции на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями — 213 млн гривен.

«Пока у нас в приоритете защита суверенитета Украины на фоне полномасштабного вторжения россии. Поэтому почти 6 млрд грн остатков образовательной субвенции, накопленных на счетах местных бюджетов по состоянию на 01.01.2022, могут быть использованы для защиты территориальной обороны, удовлетворения продовольственных нужд, эвакуации населения из опасных территорий в безопасные места и их обустройства. А главное — приближения нашей победы над агрессором», — прокомментировал решение правительства заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

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Также на средства указанных образовательных субвенций можно оплачивать другие меры, направленные на поддержку гражданского населения в условиях военного положения.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 28 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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