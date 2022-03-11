В Украину начала поступать помощь ЕС

Европейская комиссия выплатила Украине 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter, пишет «Европейская правда».

0

Макрофин ЕС

«Путинская война оказывает жестокое военное и экономическое давление на храбрых людей Украины. Европа неизменно их поддерживает. Сегодня мы выплатили 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи», — сообщила глава Еврокомиссии.

Она добавила, что это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро, и последующие впереди.

Как известно, Совет Е С ускоренно утвердил макрофин для Украины в размере 1,2 млрд евро 21 февраля, накануне вторжения России.

В ЕС отметили, что ускорили выделение экономической помощи Украине из-за геополитической напряженности, которая губительно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины.

Военная помощь

Также Еврокомиссия намерена удвоить военную помощь Е С Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает Reuters, констатирует «Европейская правда».

«Все полностью отдают себе отчет, что мы должны усилить нашу военную поддержку Украины», — сказал он журналистам, прибыв на второй день встречи лидеров ЕС в Версале. «Я уверен, что лидеры одобрят эти деньги», — заявил Боррель.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российских олигархов и российской экономики, добавил он.

ЕС 27 февраля заявил, что согласовал пакет военной помощи на 450 миллионов евро.

Источник: МинФин