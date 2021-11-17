Стало известно, сколько зарабатывают производители вакцин COVID-19

Фармацевтические группы Pfizer, BioNTech и Moderna, благодаря продаже вакцин против Covid-19, достигают общей прибыли 65 000 долларов в минуту или более 1000 долларов в секунду.

Такие данные предоставила коалиция организаций, выступающих за более широкий доступ к вакцинам, Народный альянс вакцин (PVA), пишет Первая Лента.

К такому выводу PVA пришло после анализа квартальных отчетов фармацевтических компаний. По оценкам коалиции, в этом году Pfizer, BioNTech и Moderna получат 34 миллиарда долларов прибыли до налогообложения, или 93,5 миллиона долларов в день.

Коалиция призывает производителей вакцин передать технологию производства противокоронавирусного препарата странам с низким и средним уровнем доходов через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день во всем мире введено более 7,51 миллиарда доз вакцины, больше всего в Китае и Индии. В Европейском союзе Мальта ввела наибольшее количество доз вакцины — более 900 000 при населении в полмиллиона человек.