Финансы

Стало известно, сколько зарабатывают производители вакцин COVID-19

Цифры действительно поражают

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов ago
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Фармацевтические группы Pfizer, BioNTech и Moderna, благодаря продаже вакцин против Covid-19, достигают общей прибыли 65 000 долларов в минуту или более 1000 долларов в секунду.

Такие данные предоставила коалиция организаций, выступающих за более широкий доступ к вакцинам, Народный альянс вакцин (PVA), пишет Первая Лента.

К такому выводу PVA пришло после анализа квартальных отчетов фармацевтических компаний. По оценкам коалиции, в этом году Pfizer, BioNTech и Moderna получат 34 миллиарда долларов прибыли до налогообложения, или 93,5 миллиона долларов в день.

Коалиция призывает производителей вакцин передать технологию производства противокоронавирусного препарата странам с низким и средним уровнем доходов через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день во всем мире введено более 7,51 миллиарда доз вакцины, больше всего в Китае и Индии. В Европейском союзе Мальта ввела наибольшее количество доз вакцины — более 900 000 при населении в полмиллиона человек.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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