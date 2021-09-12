Украинцы возвращаются в офисы и активнее ищут работу

С началом осени украинцы возвращаются в офисы и активно ищут работу, пишет УНИАН со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии (ЦЭС)

Фото: reuters.com

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Об этом свидетельствует более высокий уровень потребления электроэнергии, активизация рынка труда и увеличение показателей мобильности.

Отмечается, что с восстановлением деловой активности посещения офисов выросло на четверть, а большее бронирование показывает, что перелеты постепенно возвращаются в деловую жизнь.

Работники возвращаются в офисы

«С началом учебного года и окончанием сезона отпусков мобильность украинцев увеличилась. Заведения торговли и развлечений за неделю стали посещать чаще на 4%, продуктовые и аптеки — на 5%, транспортом пользовались больше на 6%. Посещение рабочих мест возросло (+ 26% за неделю) и сравнилось с этим периодом прошлого года. Тем не менее, оно все еще существенно ниже допандемийного уровня февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

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Открывается больше вакансий

Также специалисты ЦЭС обращают внимание на рост более чем на треть количества вакансий на сайтах поиска работы.

«Количество открытых вакансий за последнюю неделю значительно возросло (+ 32%) и является крупнейшим с начала года. В аналогичный период в 2019 году предложение на рынке труда также увеличилось, но тогда вакансий было на 13% меньше», — говорится в исследовании.

После отдыха активизировались соискатели работы — сейчас их на 7% больше, чем год назад. В частности, за неделю количество соискателей выросло на 20%.

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Спрос на авиаперелеты растет

Кроме этого, в ЦЭС отмечают рост бронирования авиабилетов из-за оживления деловой активности: за неделю количество забронированных авиабилетов выросло на 11%.

Этим летом, из-за открытия границ во многих странах с туристической целью, украинцы бронировали авиабилеты в два раза больше, чем прошлым летом.

Источник: МинФин