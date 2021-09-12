ФГВФЛ начал ликвидацию банка Земельный Капитал: она продлится 3 года
Фонд гарантирования вкладов 10 сентября начал ликвидацию обанкротившегося банка Земельный Капитал. Процесс продлится 3 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ .
Фото: fg.gov.ua
0
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке:
главные финансовые новости
Имущество и активы продают
Имущество и активы финучреждения будут проданы, а деньги пойдут на удовлетворение требований кредиторов банка. Процедура ликвидации запущена 10 сентября 2021-го и продлится до 9 сентября 2024.
Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней с даты публикации в газете «Голос Украины» объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Предыстория
8 сентября Фонд гарантирования вкладов начал выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка Земельный капитал.
11 августа 2021 правления Нацбанка приняло решение отнести банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.
12 августа Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода банка Земельный капитал с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц.
По данным НБУ, на начало текущего года 95% акций банка Земельный Капитал принадлежали известному бизнесмену, банкиру и политику Виктору Тополову. В свое время он был народным депутатом и «топливным» министром. Был владельцем Индекс-Банка (ныне — Креди Агриколь Банк), который продал французской группе Credit Agricole. После этой сделки Виктор Тополов стал соучредителем Астра Банка, который впоследствии также был продан греческому Alpha Bank.
Банк Земельный Капитал — один из самых маленьких банков страны. С активами менее 800 млн грн банк занимает по этому показателю 65 место из 73.
Автор:
Редактор ленты новостей
Ярослав Голобородько
Пишет на темы:
макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: МинФин