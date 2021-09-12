Bitwise запустила индексный криптофонд без биткоина
Компания Bitwise Asset Management объявила о запуске индексного криптофонда, который будет содержать только самые крупные по капитализации альткоины, без биткоина. По данным самой компании, это первый подобный фонд в мире. Об этом пишет РБК.
Фото: epravda.com.ua
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Что известно
Новый продукт получил название Bitwise 10 ex Bitcoin Crypto Index Fund, он будет ориентироваться на аналогичный индекс Bitwise, который отслеживает крупнейшие по капитализации альткоины:
- Ethereum (ETH): 68.53%
- Cardano (ADA): 15.43%
- Solana (SOL): 5.49%
- Bitcoin Cash (BCH): 2.09%
- Chainlink (LINK): 2.08%
- Litecoin (LTC): 1.97%
- Uniswap (UNI): 1.50%
- Polygon (MATIC): 1.50%
- Stellar (XLM): 1.40%
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В Bitwise отметили, что за последний год доля биткоина на крипторынке снизилась с 69% до 42%. В то же время доля таких альткоинов как Ethereum, Cardano и Solana выросла в разы.
Что такое классические индексные фонды
Классические индексные фонды — это паевые фонды, которые копируют отслеживаемый фондовый индекс. Они покупают на баланс акции или облигации, входящие в этот индекс, в той же пропорции, в каком они представлены в индексе.
Криптовалютные индексные фонды работают аналогично, но они покупают не ценные бумаги, а цифровые активы.
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Источник: МинФин