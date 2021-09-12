Bitwise запустила индексный криптофонд без биткоина

Компания Bitwise Asset Management объявила о запуске индексного криптофонда, который будет содержать только самые крупные по капитализации альткоины, без биткоина. По данным самой компании, это первый подобный фонд в мире. Об этом пишет РБК.

Фото: epravda.com.ua

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Что известно

Новый продукт получил название Bitwise 10 ex Bitcoin Crypto Index Fund, он будет ориентироваться на аналогичный индекс Bitwise, который отслеживает крупнейшие по капитализации альткоины:

Ethereum (ETH): 68.53%

Cardano (ADA): 15.43%

Solana (SOL): 5.49%

Bitcoin Cash (BCH): 2.09%

Chainlink (LINK): 2.08%

Litecoin (LTC): 1.97%

Uniswap (UNI): 1.50%

Polygon (MATIC): 1.50%

Stellar (XLM): 1.40%

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В Bitwise отметили, что за последний год доля биткоина на крипторынке снизилась с 69% до 42%. В то же время доля таких альткоинов как Ethereum, Cardano и Solana выросла в разы.

Что такое классические индексные фонды

Классические индексные фонды — это паевые фонды, которые копируют отслеживаемый фондовый индекс. Они покупают на баланс акции или облигации, входящие в этот индекс, в той же пропорции, в каком они представлены в индексе.

Криптовалютные индексные фонды работают аналогично, но они покупают не ценные бумаги, а цифровые активы.

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Источник: МинФин