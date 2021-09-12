Аналитик RoboForex: международные резервы Украины обновили 9-летний максимум

По данным НБУ, валовые международные резервы Украины на начало сентября составляли 31,61 млрд долларов США. Уверенный рост данного показателя продолжается уже четвертый месяц подряд. За счет этого регулятор обладает ресурсами для поддержания курса гривны на случай ее девальвации. Столь выдающийся результат стал возможен благодаря усилиям НБУ и помощи МВФ, о чем подробнее поговорим далее. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Динамика международных резервов Украины представлена ниже на диаграмме.

Валовые международные резервы Украины 01.09.2020−01.09.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

Основным источником пополнения резервов стала помощь от МВФ в сумме 2,70 млрд долларов, которые Фонд выделил для преодоления негативных экономических последствий от пандемии коронавируса. Кроме того, НБУ приобрел на межбанке 348,0 млн долларов США. В этом году регулятор уже выкупил с рынка почти 1,33 млрд долларов. Текущее значение в 31,61 млрд является рекордным за последние 9 лет.

Далее представлена динамика международных резервов Украины начиная с 2012 года.

Валовые международные резервы Украины 01.09.2012−01.09.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

Минимальный объем резервов был зафиксирован в марте 2015 года на уровне в 5,63 млрд долларов США. Далее этот показатель поступательно рос к нынешним значениям. Наибольший финансовый запас составлял 38,35 млрд долларов в апреле 2011 года.

«Чистые» международные резервы Украины 01.09.2020−01.09.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

«Чистые» международные резервы (валовые резервы за вычетом обязательств Кабмина) относительно июля выросли на 15,27% — до 21,36 млрд долларов США. Изменения за последние 13 месяцев показаны на диаграмме выше. Текущее значение является рекордным с декабря 2011 года. Следует отметить, что уже в октябре мы увидим падение указанного показателя. Причиной тому послужат выплаты по внешнему долгу Украины в конце этого месяца на сумму в 2,1 млрд долларов. Это никак не скажется на валютном рынке Украины, так как средства на эти цели были аккумулированы заранее.

Аналитик полагает, что на предстоящей неделе гривна к доллару США возобновит падение к уровню 27,20. Единая европейская валюта, скорее всего, укрепится до отметки 32,50.

Источник: МинФин