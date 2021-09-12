27% американцев поддерживают использование биткоина наравне с долларом

Опрос, проведенный аналитической фирмой YouGov, показал, что 11% американцев «однозначно поддерживают» и еще 16% — «скорее поддерживают» внедрение биткоина как законного платежного средства наравне с долларом.

Фото: investing.com

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Согласно данным исследования, однако, 28% американцев «однозначно против» этого, 11% — «скорее против», еще 34% «не уверены».

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Как можно было ожидать, поддержка биткоина зависит возраста. Больше всего поддерживают внедрение биткоина респонденты в возрасте от 25 до 34 лет — 44%. Но среди бэби-бумеров (в возрасте от 57 до 75) 43% «однозначно против», а процент сторонников составляет всего 11%.

Также поддержка криптовалюты зависит от уровня доходов. Среди тех, кто зарабатывает более $80 000 в год, 21% являются сторонниками внедрения криптовалюты. Среди тех, кто зарабатывает менее $40 000 за год этот показатель вдвое меньше — 11%.

Среди сторонников Демократической партии биткоин немного популярнее, чем среди республиканцев — 29% против 26%.

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Опрос был проведен 9 сентября аналитической фирмой YouGov среди 4912 жителей США в возрасте от 18 до 75 лет.

Источник: МинФин