Wizz Air откроет новый рейс из Киева в Венгрию

Лоукостер Wizz Air открыл продажи авиабилетов на рейсы из Киева в Дебрецен, второй по величине город Венгрии. Из системы бронирования авиаперевозчика следует, что полеты будут выполняться с 15 декабря два раза в неделю, передает avianews.com.

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Вылеты в декабре можно забронировать по цене от 1 300 грн в одну сторону. Билеты в январе продаются от 650 грн в одну сторону, однако такая цена доступна только на один рейс. При этом минимальная цена на все вылеты в феврале составляет 490 грн.

Самые дешевые авиабилеты включают только небольшую ручную кладь. Ее габариты не должны превышать 40×30×20 см, а вес 10 кг.

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Расписание рейсов Wizz Air Дебрецен-Киев-Дебрецен:

Дебрецен 14:20 → Киев 16:45, среда, воскресенье

Киев 17:30 → Дебрецен 18:00, среда, воскресенье

Wizz Air будет летать из Дебрецена в Киев в аэропорт «Киев» (Жуляны). Это второй маршрут венгерского лоукостера из Венгрии в столицу Украины.

Контекст

Wizz Air несколько лет летал из Будапешта в Киев. Из-за пандемии COVID-19 этот маршрут был приостановлен. Возобновить полеты авиакомпания планирует 13 сентября.

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Если человек захочет полететь из Украины в Венгрию, ему необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус. Поездка будет возможна при наличии негативного результата.

От тестов при использовании самолета освобождены граждане Украины, которые получили весь курс прививок от COVID-19. Венгрия признает украинские сертификаты о вакцинации.

Источник: МинФин