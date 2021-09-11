В Украину впервые едет вице-президент Всемирного банка

Вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анна Бьерде впервые приедет в Украину с официальным визитом 12 сентября. В течение 3 дней она встретится с премьером и посетит частную ферму. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фото: facebook.com/WorldBankUkraine

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С кем будет встречаться

Также Бьерде встретится с другими представителями правительства, иностранных посольств, партнерами из международных организаций по развитию и представителями украинских научных кругов.

«Бьерде посетит и частное фермерское хозяйство, чтобы ознакомиться с внедрением земельной реформы, которую поддерживает Всемирный банк», — сообщили в ВБ.

Что известно об Анне Бьерде

Она гражданка Швеции. На должности вице-президента работает с 1 мая 2020 года. Она руководит стратегической, аналитической, операционной работой банка и обменом знаний в регионе.

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Напомним, что во время встречи с министром финансов Сергеем Марченко представители Всемирного банка отметили, что готовы выделить Украине 230 млн долларов до декабря 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источник: МинФин