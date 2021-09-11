Скорость сжигания Ethereum за месяц выросла почти в два раза
Сразу после активации обновления London, которое произошло 5 августа, средняя скорость сжигания альткоина в минуту находилась на уровне 3 ETH. 10 сентября этот показатель составлял 5,12 ETH, пишет РБК
Фото: coinscreed.com
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По данным сервиса ultrasound. money, на 10 сентября в сети Ethereum было уничтожено 264,7 тыс. цифровых монет ($897,5 млн). Больше всего Ethereum с 5 августа было уничтожено в результате:
- сделок на NFT-маркетплейсе OpenSea (38,5 тыс. ETH);
- внутренних переводов альткоина (22,6 тыс. ETH);
- операций на децентрализованной криптобирже Uniswap (14,5 тыс. ETH).
Что такое сжигание
Сжигание токенов — это уничтожение определенного числа токенов для уменьшения их числа в обращении. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты.
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Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, так что любой может проверить, что монеты были уничтожены.
Напомним
5 августа в сети Ethereum состоялся хардфорк London. В его рамках было имплементировано сжигание части транзакционных комиссий в зависимости от загрузки сети. До выхода обновления Ethereum не сжигался.
4 сентября впервые в истории существования Ethereum эмиссия альткоина стала отрицательной. За этот день было сожжено больше цифровых монет, чем выпущено новых.
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В начале сентября цена Ethereum впервые с середины мая превысила $4 тыс., а 7 сентября в результате обвала биткоина стоимость альткоина снизилась до $3,3 тыс. 10 сентября криптовалюта торговалась на уровне $3,4 тыс., ее капитализация — $400,7 млрд, по данным CoinGecko.
Источник: МинФин