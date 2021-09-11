Финансы

Раде рекомендуют увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тыс.

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов, пишет Финансовый клуб.

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Комитет рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект закона № 5542−1, который, в частности, предусматривает:

  • постепенное обретение государственным Ощадбанком статуса банка — участника системы гарантирования вкладов физических лиц.
  • усовершенствование процедуры установления предельного размера возмещения средств по вкладам
  • постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 тыс. грн при обеспечении финансовой устойчивости Фонда гарантирования.

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К законопроекту поступило 246 поправок

Как сообщил глава профильного подкомитета Андрей Иванчук, к законопроекту поступило 246 поправок, из которых предлагается учесть 54, а остальные — отклонить.

Комитет поддержал редакцию, предложенную подкомитетом и принял решение рекомендовать Верховной Раде по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом с необходимой технико-юридическим доработкой.

Напомним

30 июня Верховная Рада приняла этот законопроект за основу.

Ранее в Фонде гарантирования заявили, что повышение гарантированной суммы вкладов физических лиц возможно при двух условиях: решение проблемы долгов Фонда гарантирования перед государством и укрепления банковской системы.

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За первые четыре месяца 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 345,9 млн грн. В апреле выплаты составили 26,2 млн грн.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 1 минута чтения
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