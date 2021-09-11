НБУ: Банки уже выдали ипотечных кредитов на более 4,4 миллиарда

Украинские банки сообщили, что в июле 2021 года выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн. Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: dom.ria.com

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Сколько выдано ипотечных кредитов

Всего за первые семь месяцев года банками выдано 5 626 ипотечных кредитов на общую сумму более 4,4 млрд грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в три раза в денежном выражении.

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Вторичный рынок — драйвер

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным драйвером рынка: в июле их доля превысила 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежным объемам.

Рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

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Ставка ипотечного кредита

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в июле 16,8% на первичном и 13,4% — на вторичном рынке.

С начала года ставки снизились соответственно на 0,1 и. п. и на 0,6 в. п.

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Источник: МинФин