Нацбанк ликвидирует банк Земельный капитал

Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 9 сентября 2021 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Земельный капитал. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: fg.gov.ua

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Ликвидация банка

Фонд гарантирования вкладов 10 сентября начал ликвидацию обанкротившегося банка Земельный Капитал. Процесс продлится 3 года.

8 сентября Фонд гарантирования вкладов начал выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка Земельный капитал.

11 августа 2021 правления Нацбанка приняло решение отнести банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

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12 августа Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода банка Земельный капитал с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц.

По данным НБУ, на начало текущего года 95% акций банка Земельный Капитал принадлежали известному бизнесмену, банкиру и политику Виктору Тополову. В свое время он был народным депутатом и «топливным» министром. Был владельцем Индекс-Банка (ныне — Креди Агриколь Банк), который продал французской группе Credit Agricole. После этой сделки Виктор Тополов стал соучредителем Астра Банка, который впоследствии также был продан греческому Alpha Bank.

Банк Земельный Капитал — один из самых маленьких банков страны. С активами менее 800 млн грн банк занимает по этому показателю 65 место из 73.

Источник: МинФин