Миллиардер Куперман призвал инвесторов в биткоин быть осторожными. Лучше инвестировать в золото

Американский миллиардер и инвестор Леон Куперман в интервью CNBC признался, что до сих пор не понимает биткоин, несмотря на то, что криптовалюта выросла более чем на 7600% за последние пять лет. Об этом пишет РБК.

Фото: fomag

24

Совет Купермана

Куперман призвал тех, кто, как и он, плохо разбирается в вопросе, проявлять осторожность при инвестициях в криптовалюту.

«If you don't understand #bitcoin, it means you're old. I'm 78. I'm old. I don't understand it,» says Lee Cooperman. «I'd be very careful with #btc. It does not make a great deal of sense, and if you are nervous about the world gold to me would a better place to store value.» pic.twitter.com/OANWHHjpWx

— Squawk Box (@SquawkCNBC) September 9, 2021

«Если вы не понимаете биткоин, это означает, что вы стары. Мне 78 лет. Я стар. Я этого не понимаю. Я был бы очень осторожен с BTC», — отметил Куперман.

Леон «Ли» Куперман — генеральный директор хедж-фонда Omega Advisors, под управлением которого находятся активы на $3,3 млрд.

По словам Купермана, для тех, кто не считает себя знатоком криптовалют, больше подойдут инвестиции в золото.

Напомним

В начале сентября Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала криптовалюту новым теневым банком.

По словам Уоррен, цифровые сервисы предлагают пользователям кредитные продукты, не гарантируя им защиты и стабильности. Тогда как традиционная финансовая система базируется на выполнении именно этих условий, добавила сенатор.

Николас Талеб, автор «Черного Лебедя» в своем последнем исследовании утверждает, что биткоин не смог стать валютой без правительства, страховкой от инфляции или гаванью для безопасных инвестиций.

Что с курсом биткоина

Нынешний вторник стал очередным черным днем для крипторынка. В моменте стоимость биткоина теряла до 18%.

Cейчас криптовалюта номер один торгуется около отметки $46,500 тыс.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Источник: МинФин