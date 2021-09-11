Финансы

Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: более $700

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут ago
0 0 1 минута чтения

В Европе стремительно растет цена на газ. Сейчас она пробила планку в $700 за тысячу кубометров. Главная причина роста — недостаток газа в хранилищах. Об этом передает Интерфакс-Украина .

Фото: euneighbours.eu

15

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке:
главные финансовые новости

Средняя цена на газ в Европе с начала года составила $338 за тысячу кубометров. Цена октябрьского фьючерса достигла нового локального максимума в 57,79 евро за кВт. ч, или $707 за тысячу кубометров.

На цену для Европы не смогло повлиять сообщение о завершении строительства Газпромом Северного потока-2.

Динамика

Еще в августе значение контракта «на день вперед» составляло $533, а в начале сентября — уже $639 за тысячу кубометров.

Газовый шантаж Кремля

Главный фактор роста цены — низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам. Сейчас уровень запасов едва перевалил за 2/3.

Газ подорожал на фоне сокращения поставок из России. Объемы российского топлива в ЕС снижаются из-за газового шантажа Кремля, а также на фоне аварии на заводе Газпрома на Ямале.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

США готовы присоединиться к нормандскому процессу – Нуланд

2 часа ago

В киевском метро вводят ограничения из-за COVID-19

2 часа ago

Харьковский клуб впервые в истории пробился в групповой этап женской Лиги чемпионов

3 часа ago

Резервная дата – январь 2022 года: Уруский о подготовке запуска спутника «Сич-2-30»

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button