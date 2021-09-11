Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: более $700

В Европе стремительно растет цена на газ. Сейчас она пробила планку в $700 за тысячу кубометров. Главная причина роста — недостаток газа в хранилищах. Об этом передает Интерфакс-Украина .

Фото: euneighbours.eu

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главные финансовые новости

Средняя цена на газ в Европе с начала года составила $338 за тысячу кубометров. Цена октябрьского фьючерса достигла нового локального максимума в 57,79 евро за кВт. ч, или $707 за тысячу кубометров.

На цену для Европы не смогло повлиять сообщение о завершении строительства Газпромом Северного потока-2.

Динамика

Еще в августе значение контракта «на день вперед» составляло $533, а в начале сентября — уже $639 за тысячу кубометров.

Газовый шантаж Кремля

Главный фактор роста цены — низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам. Сейчас уровень запасов едва перевалил за 2/3.

Газ подорожал на фоне сокращения поставок из России. Объемы российского топлива в ЕС снижаются из-за газового шантажа Кремля, а также на фоне аварии на заводе Газпрома на Ямале.

Источник: МинФин