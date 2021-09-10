Вслед за Сальвадором: в Гондурасе и Гватемале серьезно думают о создании цифровых денег

В Центральной Америке набирает обороты криптобум — вслед за Сальвадором еще две страны планируют запустить цифровую валюту в обращение. Об этом пишут на сайте Cointelegraph.

Фото: Pixabay

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Центробанки готовятся к запуску цифровой валюты

Центробанк в Гондурасе рассматривать целесообразность проведения пилотного проекта по выпуску цифровых денег.

Аналогичный процесс происходит и в Гватемале. Там даже уже выбрали название будущей цифровой валюты — iQuetzal. «Кветцали» это фиатная валюта Гватемалы, а также символ страны — птица.

Страны Центральной Америки / Скриншот Google maps

Впрочем, вице-президент Гватемалы отметил, что они только начали внедрение цифровой валюты и это будет долгий процесс.

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Напомним

7 сентября биткоин стал официальной валютой Сальвадора, а 8 августа Верховная Рада Украины приняла закон о легализации криптовалюты.

В Украине тоже не отказались от планов ввести э-гривну, об этом говорил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время визита в США.

Источник: МинФин