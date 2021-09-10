Самые богатые украинцы: Ахметов возглавил список, а основатель Revolut вошел в топ-10

Бизнесмен Ринат Ахметов, остается самым богатым украинцем в рейтинге «Фокуса». Его состояние оценивается в $10,6 млрд.

Фото: focus.ua

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Топ-10 украинских богачей

Вторую строчку занимает народный депутат Вадим Новинский. В своей ежегодной декларации политик указал причастность к 104 компаниям, а капитал его оценивается в $2,54 млрд.

Третьим самым богатым украинцем стал Виктор Пинчук, у которого $2,53 млрд.

На четвертом месте в рейтинге Константин Жеваго. Его капитал оценивают в $2,46 млрд.

Пятое место в рейтинге у Геннадия Боголюбова, который владеет в Украине металлургическими, горнодобывающими и нефтегазовыми активами. Состояние его оценивается в $1,67 млрд.

Шестым в рейтинге идет Игорь Коломойский ($1,67 млрд), седьмым — Петр Порошенко ($1,53 млрд), а восьмыми — супруги Александр и Галина Гереги.

Девятую строчку занял Влад Яценко, проживающий с 2010 года в Великобритании. Примечательно, что он первый представитель IT-сектора, ворвавшийся в клуб украинских долларовых миллиардеров. Совместно с россиянином Николаем Сторонским Яценко в 2015 году основал финансовый сервис Revolut, и сейчас капитал украинца оценивается в $1,30 млрд.

Десятым самым богатым украинцем считается Сергей Тигипко. Состояние Тигипко оценивают в $976 млн.

Источник: МинФин