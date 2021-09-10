PayPal сообщила о покупке Paidy. Чего ждать от акций?

PayPal рассказала о намерении стать владельцем сервиса Paidy, функционирующего на основе принципа BNLP («купи сейчас — заплати позже»). Стоимость этой покупки составит примерно $2,7 миллиарда, сообщает LBLV. Этот японский стартап стал одним из первых, кто работает по такой схеме, предусматривающей выдачу беспроцентных кредитов и отсутствие проверок кредитной истории клиентов.

Текущее количество пользующихся услугами Paidy лиц превышает 6 миллионов. Компания использует охраняемые патентом технологические решения в сферах оперативной оценки кредитной способности покупателей, андеррайтинга денежных переводов и гарантии платежей продавцам.

Закрытие сделки между PayPal и Paidy ожидается до конца этого года. Текущие прогнозы американской платежной системы гласят, что это приобретение лишь незначительно отразится на ее прибыли на акцию в 2022-м.

Такое решение PayPal направлено на расширение ее присутствия на мировом рынке и на масштабирование предложения ее системы, которая начала работать в Штатах в прошлом году. Япония по-прежнему является страной, где наличные средства пользуются большой популярностью. Этот фактор позволяет PayPal рассчитывать на успешное расширение своей рыночной доли.

Стоит ли вкладываться в PayPal?

Новость о приобретении Paidy носит по большей части положительный характер. Наблюдавшаяся 8 сентября просадка стоимости акций PayPal связана с общим отрицательным настроем рыночных игроков, а также с динамикой S&P 500 и NASDAQ. Дневной RSI акций PayPal сейчас опустился к нейтральным 50 пунктам. Кривые MACD сохраняют боковую направленность.

В то же время стоимость бумаг PayPal превышает EMA 21. Пока эта ситуация будет сохраняться, сценарий дальнейшего роста и закрытия последнего гэпа после выхода отчетности (рост выше $297) остается в силе. Кроме того, он открывает возможность для роста к следующей точке опоры ($303) и к установлению новых абсолютных рекордов, превышающих $310. Для реализации этого сценария необходимо стабильное положение дел на рынке, а также успехи в борьбе с новыми коронавирусными мутациями.

В отсутствие контроля над ситуацией возможна просадка ниже $280, после которой откроется путь к падению в область $266,5−270 (ее тестирование продолжалось большую часть августа). Если и этот уровень сопротивления будет пробит, можно ждать снижения до $260.

Решение приобрести Paidy слабо отразилось на ситуации вокруг PayPal. Кратковременное снижение, которое можно наблюдать сейчас, является хорошей возможностью для добора позиции.

Большая часть экспертов рекомендует ее акции к покупке, некоторые советуют удерживать их в портфеле и лишь немногие — продавать. В LBLV отмечают, что целевая стоимость находится в пределах от $275 до $380, ее усредненное значение равно $331,7, что предполагает рост на 16,3% против текущего значения.

С начала 2021-го котировки PayPal поднялись на 21,8%. За 12 последних месяцев они прибавили 53,4%.

Ева Орлова, финансовый аналитик LBLV

Источник: МинФин