Финансы
Курс валют на вечер 10 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар поднялся на 9 копеек на покупке и в продаже, евро также выросло в покупке и в продаже на 12 копеек.
Фото: Pixabay
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Валюта
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Открытие 10 сентября
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Закрытие 10 сентября
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Изменения
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доллар
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26,65/26,67
|26,74/26,76
|9/9
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евро
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31,52/31,54
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31,64/31,66
|12/12
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рубль
|0,3662/0,3666
|0,3671/0,3675
|0,0009 / 0,0009
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,65−26,83 грн. Евро покупают по 31,40 грн, продают по 31,72 грн.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,75−26,90 грн, а евро по 31,30- 31,70 грн.
Источник: МинФин