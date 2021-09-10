Финансы

Курс валют на вечер 10 сентября: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар поднялся на 9 копеек на покупке и в продаже, евро также выросло в покупке и в продаже на 12 копеек.

Фото: Pixabay

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Валюта

Открытие 10 сентября

Закрытие 10 сентября

Изменения

доллар

26,65/26,67

 26,74/26,76 9/9

евро

31,52/31,54

31,64/31,66

 12/12

рубль

 0,3662/0,3666 0,3671/0,3675 0,0009 / 0,0009

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,65−26,83 грн. Евро покупают по 31,40 грн, продают по 31,72 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,75−26,90 грн, а евро по 31,30- 31,70 грн.

Источник: МинФин

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