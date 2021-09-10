Индексация пенсий. Рада приняла за основу законопроект о дате ежегодной индексации

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который, в частности, предусматривает с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Фото: msp.gov.ua

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«За» законопроект № 4668 проголосовало 317 народных депутатов.

Что предлагает законопроект

с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта;

осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

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Позиция Минсоцполитики

По словам министра социальной политикиМарины Лазебной, министерство приветствует принятие Радой этого проекта закона в первом чтении.

«Верховная Рада 317 голосами поддержала наш законопроект об индексации пенсий по общим правилам для всех.

В этом же законопроекте возвращается дата ежегодной индексации — 1 марта. Она должна быть зафиксирована в законе, а не корректироваться ежегодно вручную политиками”, — заявила министр.

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Лазебная добавила, что законопроект «исправляет ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации».

«В солидарной системе нужно исправлять еще достаточно несправедливостей, но это очень важное системное начало в наведении порядка», — резюмировала она.

Индексация в 2021 году

1 июля. Индексация (на 11%) для миллиона пенсионеров, которым пенсия была назначена в 2018−19 года, а также для граждан возрастной категории 65+, которые получают минимальную пенсию.

1 сентября. Перерасчет выплат для пострадавших на производстве. коснется 200 000 человек. Средний размер повышения — 430 грн.

1 октября. Доплата 400 грн пенсионерам категории 75−80 лет. Минимальная пенсионная выплата для них составит 2500. В следующем году минимальные выплаты также будут проиндексированы.

1 декабря. Минимальная пенсия увеличится до 2600.

1 января 2022. Повышение пенсий на 40% для 30 000 инвалидов ЧАЭС. Для этого нужно принятие соответствующего законопроекта во втором чтении.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин