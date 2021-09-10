Главное за неделю: НБУ повысил учетную ставку, легализация криптовалюты

Национальный банк повысил учетную ставку до 8,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий, подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Украине легализуют криптовалюту: Верховная рада приняла закон

Верховная Рада поддержала легализацию криптовалюты в Украине. Закон «О виртуальных активах» был принят во втором чтении и в целом 8 сентября. В случае подписания документа президентом, он вступит в законную силу и будет детально регулировать оборот криптоактивов.

В Украине рекордно выросли международные резервы: прежде всего благодаря МВФ

В Украине на 1 сентября выросли международные резервы на 9,2% (до $31,6 млрд), что является рекордом за последние 9 лет. Прежде всего резервы выросли благодаря поступлению средств в сумме $1,93 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ ($2,7 млрд).

Рада поддержала необходимые для сотрудничества с МВФ изменения

Верховная Рада 9 сентября приняла в первом чтении четыре законопроекта, которые необходимы для исполнения договоренностей с Международным валютным фондом. Изменения касаются представления информации от НБУ к правительству и управлению.

Биткоин оправился от шока: куда пойдет цена дальше

7 сентября стало очередным черным днем для крипторинка. В моменте стоимость биткоина теряла до 18%. Сейчас криптовалюта номер один торгуется у отметки $45 тыс. Но ее падения ниже психологической отметки в $50 тыс дало дополнительный аргумент в копилку криптоскептикив и вызвало беспокойство среди энтузиастов цифровых активов. «Минфин» разбирался, какие факторы будут влиять на крипторынок ближайшее время и куда двинется цена на флагманские монеты.

Почему автомобили подорожали и исчезли из салонов

В мире растет дефицит автомобилей. По прогнозам компании Boston Consulting Group, в этом году мировой автопром может сократить производство на 7−9 млн машин.

По итогам первого полугодия производители уже выпустили на 1,4 млн авто меньше, чем планировалось. Сильнее падает европейский автопром — минус почти 429 тыс авто.

Пропавший депозит и внезапно аннулирована карта

Внесенные через банкомат наличные не зачислили на счет. Требовали заменить подозрительные купюры, которые принял терминал. Загнали дебетовую карту в минус, аннулировали зарплатный пластик и не отдали депозит через забытый пин-код. О чем еще рассказали читатели «Минфину» в августе. Наш народный рейтинг.

Источник: МинФин