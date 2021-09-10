Фонды Кэти Вуд максимально сократили инвестиции в китайские акции

ETF -фонды Ark Invest значительно сократили вложения в китайские компании. Об этом сообщила основательница инвестфонда Кэти Вуд во время конференции инвесторов Mizuho Securities, пишет РБК.

Фото: cryptocurrency.tech

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Что известно

Вуд отметила, что ее фонд резко сменил стратегию, потому что сейчас рыночная конъюнктура в Китае «сильно отличается» от той, которая была в конце прошлого года, когда многие глобальные управляющие активами вкладывали средства китайские бумаги.

По ее словам, власти КНР теперь пытаются решить социальные вопросы за счет рынков капитала. Все, что Пекин считает слишком прибыльным, может попасть под удар.

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Основательница Ark назвала одной из причин смены стратегии серию нормативных изменений, введенных китайским правительством в июле в сфере онлайн-образования. Этот шаг, по ее словам, свидетельствует о том, что стремление правительства к «общему процветанию» стало его главной заботой.

Предыстория

Согласно новым правилам, все компании в этом секторе должны быть зарегистрированы как некоммерческие организации. Они больше не смогут проводить IPO и привлекать иностранный капитал, а также предоставлять репетиторские услуги во время государственных праздников, выходных и школьных каникул.

Под давлением также оказались акции сектора видеоигр.

Китайское правительство ограничило время доступа к игровым платформам для несовершеннолетних — играть можно по одному часу — с 20:00 до 21:00 по пятницам, выходным и праздничным дням.

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Позже регуляторы сообщили, что компании должны отказаться от «погони за прибылью, привлечения фанатов и от других ошибочных тенденций, а также изменить правила игры и дизайн, вызывающие зависимость».

Ранее «Минфин» писал, что решил присмотреться к китайским компаниям. Мы рискнули и вложились в две компании с перспективным бизнесом — с государственным участием и полностью частную.

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Источник: МинФин