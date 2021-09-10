Акции платежного сервиса Affirm взлетели на 25%. Причина — отчет об успешном квартале

Американский платежный сервис Affirm опубликовал отчет за 4-й финансовый квартал и акции компании стремительно пошли вверх. Ее выручка выросла на 71%, а количество клиентов увеличилось до 7,1 млн человек против 5,4 млн в предыдущем квартале. Об этом сообщает РБК .

Фото: affirm.com

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В конце августа акции Affirm выросли на 47% на новости о партнерстве с Amazon. 10 сентября они стоят $ 113 за одну акцию. За последний месяц цена выросла на 68%.

Почему растут акции

Котировки финтеха начали расти после выхода отчетности за 3 месяца до 30 июня (для Affirm это четвертый финансовый квартал 2021). Что было в отчете:

Выручка выросла на 71% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до $261,8 млн долларов при прогнозе Refinitiv $226, 5 млн.

Количество активных клиентов увеличилось до 7,1 млн человек против 5,4 млн в предыдущем квартале.

Валовой товарооборот (GMV) достиг $2,5 млрд, что на 106% больше, чем в прошлом периоде.

Компания показала чистый убыток $128,2 млн. Годом ранее она отчиталась о чистой прибыли в $34,8 млн.

Руководство компании дало положительный прогноз на текущий квартал — оно ожидает, что выручка за три месяца вырастет до $ 240−250 млн.

Сотрудничество с Amazon

Отчетность Affirm вышла почти через две недели после того, как стало известно, что компания заключила соглашение с корпорацией Amazon. Тогда рынок также отреагировал на новость позитивно — по итогам торгов 30 августа акции компании подорожали на 46,67%.

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Amazon планирует предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки на сумму более $50 в рассрочку — по принципу «покупай сейчас, плати потом». Именно по такому принципу работает Affirm.

Некоторые клиенты Amazon уже получили доступ к этой функции в тестовом режиме, и компании планируют сделать ее доступной для широкого круга покупателей в ближайшие месяцы.

Основатель Affirm имеет украинские корни

Финансово-технологическая компания Affirm — одна из ведущих в области «покупай сейчас, плати потом». Генеральный директор компании и один из соучредителей — американец украинского происхождения Макс Левчин. Он также является соучредителем PayPal.

После успешного выхода на биржу Affirm в январе 2021 Левчин стал миллиардером.

Источник: МинФин